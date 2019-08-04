Фанаты «Зенита» подрались с ОМОНом на матче против «Краснодара»

Столкновение ОМОНа с болельщиками произошло во время матча четвертого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает RT со ссылкой на Twitter журналиста издания «Спорт день за днем» Дмитрия Зимина. Как уточняет «Спорт-Экспресс», конфликт произошел у стадиона в Санкт-Петербурге в субботу, 3 августа.

Отмечается, что ОМОН применил против фанатов дубинки. Причина произошедшего не сообщается. В свою очередь, «Зенит» на своем сайте выступил с официальным заявлением.

В нем говорится, что организаторы и полиция проведут расследование инцидента. «Зенит» пообещал сделать всё возможное, чтобы стадион оставался безопасным для посетителей.

Встреча «Зенита» и «Краснодара» завершилась со счетом 1:1. Автогол на счету защитника сине-бело-голубых Дугласа Сантоса (80-я минута). Счет сравнял Артем Дзюба (90+1).

20 июля на стадионе «Ростов-Арена» после завершения игры между «Ростовом» и «Спартаком» болельщики московской команды долго не могли покинуть стадион и были блокированы сотрудниками безопасности в подтрибунных помещениях.

Позже в интернете появилось видео, на котором запечатлено, как группа сотрудников правопорядка врывается в толпу фанатов. В результате произошли столкновения болельщиков с ОМОНом. «Спартак» выразил возмущение по поводу действий правоохранительных органов.

В областном управлении МВД пояснили, что болельщики «допустили нарушение общественного порядка» и вступили в конфликт со стюардом. «Ростов» получил условное наказание в виде двух домашних матчей РПЛ на нейтральном поле «за необеспечение безопасности» и штраф.