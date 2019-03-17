Глава СПЧ счел расистскими слова Погребняка о темнокожих спортсменах

Советник президента РФ по правам человека Михаил Федотов сказал, что высказывание форварда «Урала» Павла Погребняка о темнокожих футболистах в составе сборной России «попахивает расизмом». Об этом он заявил 17 марта в беседе с телеканалом «360».

Федотов подчеркнул, что любой футболист имеет право войти в сборную России, если у него есть российского гражданство.

«Цвет кожи, глаз, волос и всего остального не имеет никакого значения. Это должно быть очевидно каждому. Это высказывание Погребняка сильно попахивает расизмом», — заключил он.

Российский футбольный союз (РФС) планирует рассмотреть высказывания Погребняка, которые вызвали неоднозначную реакцию.

17 марта в интервью kp.ru форвард рассказал, что его смешит ситуация, когда темнокожий спортсмен играет за национальную сборную России. В пример он привел коллегу из «Краснодара» Ари, который летом прошлого года получил российское гражданство.