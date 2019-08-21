«Зенит» купил футболиста за 50 тыс. рублей при стоимости €3 млн

Казанское издание «Бизнес Online» опубликовало документ, подтверждающий, что переход футболиста Алексея Сутормина из «Оренбурга» в казанский «Рубин» обошелся в 50 тыс. рублей.

Трансфер состоялся в конце июня, а уже в начале июля было объявлено, что 25-летний полузащитник перешел в «Зенит». При этом отмечается, что официальная стоимость трансфера в обоих случаях была одинаковой. Тогда как по данным портала Transfermarket цена игрока не превышает €3,5 млн, передает «Газета.ру».

Казанское СМИ обнародовало письмо от генерального директора «Рубина» Рустема Сайманова руководству астраханского «Волгаря». В нем указывается, что «Рубин» заплатит «Волгарю», как бывшему владельцу прав на Сутормина, 494 рубля в качестве процента от сделки с «Оренбургом».

5 августа стало известно, что «Зенит» может продать бразильского нападающего Малкома в январе из-за того, что его не приняли фанаты. Ранее иностранные СМИ обвинили фанатов «Зенита» в расизме после домашнего матча петербургского клуба против «Краснодара» (1:1) в чемпионате России.

СМИ указали, что во время матча на фанатском секторе «Зенита» появился «расистский» баннер. В нем болельщики якобы «саркастически» отозвались о трансфере Малкома, который перешел из «Барселоны» 2 августа за €40 млн.