Стали известны участники Лиги чемпионов

Стали известны соперники «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов. Об этом 29 августа сообщает РБК.

Жеребьевка группового этапа прошла в Монако. По ее итогам «Зенит» сыграет с португальской «Бенефикой», французским «Лионом» и немецким «Лейпцигом», а «Локомотив» будет играть с итальянским «Ювентусом», испанским «Атлетико» и немецким «Байером».

В процессе жеребьевки была исключена возможность попадания в одну группу команд из одной страны. Клубы России и Украины также разводились по разным группам.

Первый тур группового этапа Лиги чемпионов назначен на 17–18 сентября. Шестой, заключительный, тур, запланирован на 10–11 декабря. Финал Лиги чемпионов сезона-2019/20 состоится 30 мая на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле.

Ранее в этот же день стало известно, что футболиста испанской «Барселоны» Лионеля Месси признали лучшим нападающим Лиги чемпионов сезона-2018/19.