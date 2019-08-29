Месси стал лучшим нападающим Лиги чемпионов

Футболиста испанской «Барселоны» Лионеля Месси признали лучшим нападающим Лиги чемпионов сезона-2018/19. Об этом 29 августа сообщает ТАСС.

Месси стал лучшим бомбардиром, забив 12 голов в прошедшем сезоне турнира. «Барселона» дошла до полуфинала, в котором уступила будущему победителю — английскому клубу «Ливерпуль». Месси получил эту премию во второй раз за свою карьеру. Церемония награждения прошла в Монако.

Помимо него, на награду претендовали португальский нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду и сенегальский форвард английского «Ливерпуля» Садио Мане.

В прошедшем сезоне-2018/19 Месси провел 50 матчей, в которых забил 51 мяч и сделал 22 результативные передачи. В составе «Барселоны» он становился чемпионом Испании 10 раз. Кроме этого, Месси восемь раз выигрывал Суперкубок Испании и шесть раз — Кубок Испании. Также в его активе четыре победы в Лиге чемпионов и три суперкубка УЕФА. Месси пять раз был признан лучшим футболистом мира.