Аргентинский нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси полностью восстановился после травмы икроножной мышцы правой ноги, которую получил в начале августа. Об этом пишет AS.

Из-за травмы Месси уже пропустил предсезонный тур по США, а также матч первого тура чемпионата Испании против «Атлетико» (0:1), пишет RT.

В понедельник, 19 августа, 32-летний футболист присоединится к занятиям в общей группе. Как отмечает «Спорт-Экспресс», Месси мог выйти на поле в игре против «Атлетико», но главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде решил не рисковать его здоровьем.

В прошедшем сезоне-2018/19 Месси провел 50 матчей, в которых забил 51 мяч и сделал 22 результативные передачи. Как напоминает телеканал «360», в составе «Барселоны» Месси становился чемпионом Испании 10 раз. Кроме того, восемь раз он выигрывал Суперкубок Испании и шесть раз — Кубок Испании. Также в его активе четыре победы в Лиге чемпионов и три суперкубка УЕФА. Месси пять раз был признан лучшим футболистом мира.

15 августа УЕФА назвала претендентов на звание футболиста года. В список вошли нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, форвард «Барселоны» Лионель Мессии и защитник «Ливерпуля» Вирджил ванн Дейк.