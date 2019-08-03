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Месси пропустит четыре матча сборной Аргентины из-за дисквалификации

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Фото: TASS/Zuma/Tiago Caldas
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Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) дисквалифицировала нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси на три месяца.

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Таким образом, форвард не сыграет в товарищеских матчах против сборных Чили, Мексики и Германии, а также в стартовой игре отборочного цикла к чемпионату мира-2022.

Также Месси оштрафовали на $50 тыс. Как сообщается на сайте КОНМЕБОЛ, такое решение было принято после критики футболиста в адрес организации.

В июле аргентинцы обыграли в матче за третье место Кубка Америки команду Чили со счетом 2:1. Месси получил в первом тайме красную карточку и раскритиковал работу арбитров.

После этого 32-летний футболист обвинил чиновников в коррупции и проигнорировал церемонию вручения бронзовых медалей.

В Конфедерации южноамериканского футбола назвали обвинения не соответствующими действительности и дискредитирующими турнир.

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