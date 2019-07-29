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Неизвестный напал на Месси во время вечеринки на Ибице

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Фото: REUTERS/Amanda Perobelli
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Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси подвергся нападению, когда отдыхал на Ибице вместе со своей женой Антонеллой Рокуццо. Видео произошедшего опубликовал на своей странице в Twitter очевидец.

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«Парень во время вечеринки на Ибице пытался подраться с Месси, вмешалась охрана, когда Месси собирался ответить ему», — указано в записи под видео.

По данным «Спорт-Экспресс», нападавший пытался спровоцировать форварда аргентинской сборной на конфликт. В результате инцидента никто не пострадал.

24 июля стало известно, что Месси дисквалифицирован на один матч и оштрафован за неподобающее поведение на Кубке Америки – 2019. Отмечается, что 32-летний футболист пропустит первый матч отборочного раунда чемпионата мира 2022 года в Катаре и заплатит штраф в размере $1,5 тыс.

Лионель Месси в ходе Кубка Америки оказался в центре нескольких скандальных эпизодов. В полуфинале аргентинцы проиграли бразильцам (0:2), и матч сопровождался неоднозначными решениями эквадорского судьи Родди Самбрано. После окончания матча Месси раскритиковал работу арбитра.

В игре за третье место аргентинская сборная обошла команду Чили со счетом 2:1, но в первом тайме судья удалил капитанов команд Месси и Гари Меделя за неспортивное поведение. После игры аргентинец не появился на церемонии награждения в знак протеста против судейства на турнире, а также обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции.

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