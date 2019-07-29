Неизвестный напал на Месси во время вечеринки на Ибице
Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси подвергся нападению, когда отдыхал на Ибице вместе со своей женой Антонеллой Рокуццо. Видео произошедшего опубликовал на своей странице в Twitter очевидец.
«Парень во время вечеринки на Ибице пытался подраться с Месси, вмешалась охрана, когда Месси собирался ответить ему», — указано в записи под видео.
По данным «Спорт-Экспресс», нападавший пытался спровоцировать форварда аргентинской сборной на конфликт. В результате инцидента никто не пострадал.
24 июля стало известно, что Месси дисквалифицирован на один матч и оштрафован за неподобающее поведение на Кубке Америки – 2019. Отмечается, что 32-летний футболист пропустит первый матч отборочного раунда чемпионата мира 2022 года в Катаре и заплатит штраф в размере $1,5 тыс.
Лионель Месси в ходе Кубка Америки оказался в центре нескольких скандальных эпизодов. В полуфинале аргентинцы проиграли бразильцам (0:2), и матч сопровождался неоднозначными решениями эквадорского судьи Родди Самбрано. После окончания матча Месси раскритиковал работу арбитра.
В игре за третье место аргентинская сборная обошла команду Чили со счетом 2:1, но в первом тайме судья удалил капитанов команд Месси и Гари Меделя за неспортивное поведение. После игры аргентинец не появился на церемонии награждения в знак протеста против судейства на турнире, а также обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции.