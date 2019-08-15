УЕФА назвала претендентов на звание футболиста года

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвали претендентов на звание лучшего игрока прошлого сезона. Имена номинантов опубликовала пресс-служба организации.

Так, в список претендентов вошли нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, форвард «Барселоны» Лионель Мессии и защитник «Ливерпуля» Вирджил ванн Дейк.

Как отмечает «Спорт-Экспресс», награда вручается с 2011 года. Дважды ее обладателем становился Месси, трижды — Роналду. В прошлом году ее удостоился Лука Модрич из «Реала». По итогам прошлого года он также завоевал «Золотой мяч». Футболистами года становились Андрес Иньеста из «Барселоны» и Франк Рибери из «Баварии».

По итогам минувшего сезона-2018/19 Месси тал чемпионом Испании и лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и чемпионата Испании, а также получил «Золотую бутсу».

Криштиану Роналду выиграл дебютный розыгрыш Лиги наций с Португалией и стал чемпионом Италии с «Ювентусом».

Ван Дейк победил в Лиге чемпионов с «Ливерпулем» и был признан лучшим игроком финала. Кроме того, он стал вторым в чемпионате Англии, а с Голландией дошел до финала Лиги наций.

Как пишет RT, имя победителя назовут 29 августа в Монако во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

В конце июля ФИФА назвала претендентов на звание лучшего игрока. В финал также вышли Месси, Роналду и Ван Дрейк.