Футболисты «Спартака» проиграли «Браге» и вылетели из Лиги Европы

Футболисты московского «Спартака» проиграли португальской «Браге» в квалификации Лиги Европы и завершили выступление в турнире.

Ответная встреча раунда плей-офф в Москве, которая состоялась в четверг, 29 августа, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

В составе «Браги» дубль оформил Рикарду Орта (42-я и 45-я минуты), у хозяев отличился Зелимхан Бакаев (89), передает «Газета.ру».

Первый матч в Португалии закончился со счетом 1:0 в пользу «Браги».

Ранее определились соперники петербургского «Зенита» и столичного «Локомотива» в Лиге чемпионов. Жеребьевка группового этапа прошла в Монако.

По ее итогам «Зенит» сыграет с португальской «Бенефикой», французским «Лионом» и немецким «Лейпцигом», а «Локомотив» встретится с итальянским «Ювентусом», испанским «Атлетико» и немецким «Байером».