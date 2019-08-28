Фанаты «Црвены Звезды» доставили танк к стадиону в Белграде

Болельщики футбольного клуба «Црвена Звезда» поставили советский танк Т-55 рядом с домашним стадионом «Райко Митич» в Белграде.

Выведенная из эксплуатации машина была оставлена около северного входа на арену во вторник, 27 августа, перед матчем раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против швейцарского «Янг Бойз».

Танк Т-55 использовался Югославской народной армией в ходе вооруженных конфликтов в 1990-е годы. Хорватские СМИ назвали акцию провокацией.

В феврале разъяренные хорваты избили арматурой и дубинками ватерполистов сербского клуба «Црвена Звезда» в хорватском городе Сплит.

Отношения Белграда и Загреба остаются напряженными из-за войны, которая, по разным оценкам, унесла жизни свыше 100 тыс. человек.