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Фанаты «Црвены Звезды» доставили танк к стадиону в Белграде

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Фото: youtube.com
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Болельщики футбольного клуба «Црвена Звезда» поставили советский танк Т-55 рядом с домашним стадионом «Райко Митич» в Белграде.

Выведенная из эксплуатации машина была оставлена около северного входа на арену во вторник, 27 августа, перед матчем раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против швейцарского «Янг Бойз».

Танк Т-55 использовался Югославской народной армией в ходе вооруженных конфликтов в 1990-е годы. Хорватские СМИ назвали акцию провокацией.

В феврале разъяренные хорваты избили арматурой и дубинками ватерполистов сербского клуба «Црвена Звезда» в хорватском городе Сплит.

Отношения Белграда и Загреба остаются напряженными из-за войны, которая, по разным оценкам, унесла жизни свыше 100 тыс. человек.

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