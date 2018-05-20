Фанаты «Црвены звезды» случайно подожгли автобус с футболистами

Празднование победы «Црвены звезды» в чемпионате Сербии едва не закончилось трагедией. Фанаты случайно подожгли автобус с футболистами и тренерским штабом.

Инцидент произошел во время традиционного для подобных случаев парада. Автобус охватил огонь, однако игроки и члены тренерского штаба успели покинуть салон. Никто не пострадал, сообщает Moja Crvena zvezda.

Аутобус којим су кренули играчи се запалио, али је срећом све у реду са нашим играчима @crvenazvezdafk pic.twitter.com/5EScjEA19N — Moja Crvena zvezda (@sdcrvenazvezda) May 19, 2018

По предварительным данным, пожар произошел из-за фанатов белградского клуба, которые жгли файеры.

«Црвена звезда» в рекордный 28-й раз стала чемпионом Сербии, опередив по числу побед в первенстве принципиального соперника — белградский «Партизан», на счету которого 27 чемпионских титулов.

Ранее в неосторожном обращении с пиротехникой были замечены фанаты польской «Вислы». Во время матча против клуба «Лех» болельщики развернули баннер с надписью «Мы никогда не сгорим» и случайно сожгли его.

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