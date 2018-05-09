Футболист подарил фанату куртку с обручальным кольцом в кармане

Защитник английского клуба «Болтон» Марк Литтл после победы над «Ноттингем Форрест» подарил одному из болельщиков куртку, в которой забыл обручальное кольцо и кошелек.

Сообщение об этом футболист написал в своем Twitter-аккаунте.

For the fan i gave my jacket to. Your welcome to it but i need my wallet and wedding ring 😅??? #findlittswallet — Mark Little (@Litts_2) May 6, 2018

Он обратился к болельщику и попросил вернуть забытые вещи. Фанат откликнулся и встретился с Литтлом.

Its just a great day!!! #littlesfoundhiswallet la la laaaa la!! pic.twitter.com/kPSeWdjlhZ — Mark Little (@Litts_2) May 6, 2018

5 мая полузащитник испанской «Барселоны» Арда Туран, выступающий на правах аренды за турецкий «Истамбул Башакшехир», получил красную карточку и был удален с поля за грубое поведение по отношению к судье.