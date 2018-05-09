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Футболист подарил фанату куртку с обручальным кольцом в кармане

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Фото: twitter.com
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Защитник английского клуба «Болтон» Марк Литтл после победы над «Ноттингем Форрест» подарил одному из болельщиков куртку, в которой забыл обручальное кольцо и кошелек.

Сообщение об этом футболист написал в своем Twitter-аккаунте.

Он обратился к болельщику и попросил вернуть забытые вещи. Фанат откликнулся и встретился с Литтлом. 

5 мая полузащитник испанской «Барселоны» Арда Туран, выступающий на правах аренды за турецкий «Истамбул Башакшехир», получил красную карточку и был удален с поля за грубое поведение по отношению к судье.

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