Кубок ЧМ-2018 по футболу прибыл в Екатеринбург

Кубок чемпионата мира по футболу 2018 года привезли в Екатеринбург. В уральской столице трофей грядущего мирового первенства пробудет пять дней.

Пока кубок ЧМ-2018 находится на территории футбольного манежа, после чего его выставят в центре Екатеринбурга на Плотинке, где увидеть его смогут все желающие с 11 по 12 мая. Согласно установленным ФИФА правилам прикасаться к футбольной реликвии позволено лишь победителям турнира или главам государств, а фотографироваться с наградой можно только с разрешения представителей организации, сообщает телеканал «Звезда».

Екатеринбург стал третьим городом в маршруте путешествия трофея по городам России в 2018 году. Ранее кубок прибыл из Токио во Владивосток в сопровождении чемпиона мира по футболу Жилберту Силвы и официальных послов ЧМ-2018 Виктории Лопыревой и Натальи Водяновой, после отправился в Новосибирск. После кубок увидят жители Самары, Казани, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга и Москвы. Тур кубка мира стартовал в сентябре 2017 года в Москве. С сентября по декабрь он побывал в 16 городах России, сообщает «РИА Новости». Чемпионат мира пройдет в РФ с 14 июня по 15 июля.