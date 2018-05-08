Прямой эфир
Сюжет:

Функция вызова такси появится в приложении «Метро Москвы» к ЧМ-2018

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Возможность заказа такси появится в мобильном приложении «Метро Москвы» к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом сообщается в документах, опубликованных на портале госзакупок.

Для ГУП «Московский метрополитен» запланирована разработка модуля «Такси» для заказа машины в мобильном приложении «Метро Москвы» на смартфонах на базе платформ iOS и Android. Модуль будет содержать в себе функции выбора времени подачи такси, построения и показа маршрута движения, тарифного плана поездки, отображения стоимости и времени поездки, оплаты поездки, связи с онлайн-диспетчерской, а также другие опции, сообщает агентство городских новостей «Москва». Работы по созданию модуля должны завершиться до начала июня 2018 года.

В апреле стало известно, что к чемпионату мира по футболу в Московском метрополитене и на МЦК обновят более 31 тыс. элементов навигации: схемы в поездах метро и МЦК, маршрутно-путевые полосы и указатели. Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 200 англоговорящих инспекторов будут работать в московском метро во время ЧМ-2018
Гигантские футбольные мячи из Мексики привезут в РФ перед ЧМ-2018

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017