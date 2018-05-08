Функция вызова такси появится в приложении «Метро Москвы» к ЧМ-2018

Возможность заказа такси появится в мобильном приложении «Метро Москвы» к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом сообщается в документах, опубликованных на портале госзакупок.

Для ГУП «Московский метрополитен» запланирована разработка модуля «Такси» для заказа машины в мобильном приложении «Метро Москвы» на смартфонах на базе платформ iOS и Android. Модуль будет содержать в себе функции выбора времени подачи такси, построения и показа маршрута движения, тарифного плана поездки, отображения стоимости и времени поездки, оплаты поездки, связи с онлайн-диспетчерской, а также другие опции, сообщает агентство городских новостей «Москва». Работы по созданию модуля должны завершиться до начала июня 2018 года.

В апреле стало известно, что к чемпионату мира по футболу в Московском метрополитене и на МЦК обновят более 31 тыс. элементов навигации: схемы в поездах метро и МЦК, маршрутно-путевые полосы и указатели. Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.