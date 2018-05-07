Более 200 англоговорящих инспекторов будут работать в московском метро во время ЧМ-2018

Во время проведения чемпионата мира по футболу в Московском метрополитене будут работать более 200 англоговорящих инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), которые помогут туристам сориентироваться в российской столице. Также они окажут помощь маломобильным иностранным пассажирам.

На сегодняшний день курсы английского языка прошли более 150 сотрудников центра, остальные закончат обучение к началу мундиаля.

«Во время занятий сотрудников обучают основным фразам, с помощью которых они смогут объяснить туристам, как удобнее построить маршрут и добраться до городских достопримечательностей и стадионов, на которых пройдут футбольные матчи», — сообщается на сайте мэра Москвы.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия готова принять чемпионат мира по футболу – 2018. Он отметил, что подготовка страны в сфере транспорта стала одной из наиболее масштабных за всю историю соревнований.

Финальная часть мирового первенства пройдет в РФ с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся на стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Сочи.