Число погибших при стрельбе в американской Одессе выросло до семи

Число погибших при стрельбе в американском городе Одесса, штат Техас, выросло до семи человек. Об этом сообщило агентство Associated Press в воскресенье, 1 сентября.

В настоящий момент еще один человек находится в больнице в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось о пяти погибших.

Инцидент произошел в ночь на 1 сентября. По предварительной информации, мужчина около 30 лет открыл стрельбу на дороге после того, как подъехавшие к нему полицейские отметили, что он не включил сигнал поворота на своей машине при выполнении маневра. Ему удалось ранить более 20 гражданских лиц и не менее трех сотрудников правоохранительных органов. Полицейские ликвидировали стрелка.

Изначально предполагалось, что стрельба велась с нескольких сторон, а преступников может быть двое и они передвигались на двух машинах. Позднее выяснилось, что стрелок был один.

Местная полиция не озвучила имени стрелявшего и своей версии его мотивов. Генконсульство России выразило соболезнования семьям погибших при стрельбе.

1 сентября президент США Дональд Трамп и вице-президент страны Майк Пенс заявили о готовности сотрудничать с американским конгрессом, чтобы прекратить трагедии, связанные со стрельбой в стране.