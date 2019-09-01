Прямой эфир

Число погибших при стрельбе в американской Одессе выросло до семи

0
Фото: REUTERS/Callaghan O'Hare
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число погибших при стрельбе в американском городе Одесса, штат Техас, выросло до семи человек. Об этом сообщило агентство Associated Press в воскресенье, 1 сентября.

В настоящий момент еще один человек находится в больнице в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось о пяти погибших.

Инцидент произошел в ночь на 1 сентября. По предварительной информации, мужчина около 30 лет открыл стрельбу на дороге после того, как подъехавшие к нему полицейские отметили, что он не включил сигнал поворота на своей машине при выполнении маневра. Ему удалось ранить более 20 гражданских лиц и не менее трех сотрудников правоохранительных органов. Полицейские ликвидировали стрелка.

Изначально предполагалось, что стрельба велась с нескольких сторон, а преступников может быть двое и они передвигались на двух машинах. Позднее выяснилось, что стрелок был один.

Местная полиция не озвучила имени стрелявшего и своей версии его мотивов. Генконсульство России выразило соболезнования семьям погибших при стрельбе.

1 сентября президент США Дональд Трамп и вице-президент страны Майк Пенс заявили о готовности сотрудничать с американским конгрессом, чтобы прекратить трагедии, связанные со стрельбой в стране.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Алабаме в результате стрельбы пострадали около 10 подростков
Девять человек стали жертвами разборок на западе Мексики

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019