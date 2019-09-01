Генконсульство РФ прокомментировало стрельбу в американской Одессе

Генконсульство РФ в Хьюстоне выразило соболезнования семьям погибших при стрельбе в штате Техас, которая произошла в субботу, 31 августа в городе Одесса.

Как сообщила дипмиссия в Twitter, полиция не располагает информацией о том, что при стрельбе могли пострадать иностранные граждане.

По последним данным, число жертв при атаке составило пять человек, еще 21 пострадал. Устроивший стрельбу мужчина был ликвидирован при попытке скрыться.

Инцидент произошел около 16.00 (0.00 воскресенья, 1 сентября мск) на дороге, соединяющей города Мидленд и Одесса. Полиция проводит расследование.

В начале августа 20 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате стрельбы в районе торговых центров в городе Эль-Пасо в Техасе.

Среди погибших — шесть граждан Мексики, еще семь мексиканцев получили ранения. Полиция задержала подозреваемого — 21-летнего Патрика Крузиуса.

Перед нападением он опубликовал в интернете манифест против мигрантов, а также поддержал террористический акт в мечети в Новой Зеландии 15 марта.