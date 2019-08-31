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В Алабаме в результате стрельбы пострадали около 10 подростков

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Фото: commons.wikimedia.org/Schwars1
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Инцидент со стрельбой произошел вечером в пятницу, 30 августа, на стадионе в городе Мобил, штат Алабама. В результате пострадали не менее 10 подростков, сообщает Mirror.

Огонь был открыт после футбольного матча на стадионе «Лэдд-Пиблз». В больницы доставлены пострадавшие в возрасте от 15 до 18 лет. Полиция задержала и опросила двух человек. По данным правоохранителей, стрельба произошла после драки на трибунах.

Пятеро раненых находятся в критическом состоянии.

23 августа не менее четырех человек пострадали в результате стрельбы в деловом районе Лос-Анджелеса (штат Калифорния). По данным журналистов, стрельбу открыла женщина.

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