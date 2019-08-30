Брат знаменитой гимнастки Байлс обвиняется в тройном убийстве

Брат американской чемпионки мира по гимнастике Симоны Байлс обвинен в тройном убийстве. Об этом сообщил телеканал NBC News.

Тевин Байлс-Томас подозревается в стрельбе на новогодней вечеринке в Кливленде. В результате инцидента тогда три человека погибли, еще двое получили ранения. В заявлении говорится, что в дом вошла «незваная группа», и «завязалась ссора» с приглашенными гостями, что привело к перестрелке.

24-летний мужчина был задержан в четверг, 29 августа, в Огайо. Ему будут предъявлены обвинения по 15 пунктам. Отмечается, что на данный момент он является действующим военнослужащим.

Симона Арианне Байлс — американская гимнастка, четырехкратная олимпийская чемпионка 2016 года, 14-кратная чемпионка мира, в том числе четырежды подряд в абсолютном первенстве.