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Суд арестовал экс-главу минздрава Украины Богатыреву с альтернативой залога

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Фото: РИА Новости/Сергей Старостенко
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Печерский районный суд Киева отправил под арест на два месяца бывшего министра здравоохранения Украины Раису Богатыреву с альтернативой залога в 6 млн гривен (15,8 млн рублей).

На заседании суда Богатырева заверила, что будет сотрудничать со следствием, передает «Интерфакс».

Экс-министр времен правления Виктора Януковича заявила, что только перед заседанием суда получила «копию подозрения» и ранее не знала, в чем ее подозревают.

Она подчеркнула, что выехала за пределы Украины за много месяцев до того, как органы прокуратуры начали уголовное преследование в отношении нее.

Позже в среду экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш сообщила, что депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский готов внести за Богатыреву залог в 6 млн гривен.

Богатыреву задержали 27 августа в киевском аэропорту Жуляны. Бывшего министра подозревают в махинациях с бюджетными средствами в особо крупном размере, в том числе при закупках лекарств и изделий медицинского назначения. По данным СМИ, Богатырева находилась за пределами Украины почти пять лет.

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