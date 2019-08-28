Суд арестовал экс-главу минздрава Украины Богатыреву с альтернативой залога
Печерский районный суд Киева отправил под арест на два месяца бывшего министра здравоохранения Украины Раису Богатыреву с альтернативой залога в 6 млн гривен (15,8 млн рублей).
На заседании суда Богатырева заверила, что будет сотрудничать со следствием, передает «Интерфакс».
Экс-министр времен правления Виктора Януковича заявила, что только перед заседанием суда получила «копию подозрения» и ранее не знала, в чем ее подозревают.
Она подчеркнула, что выехала за пределы Украины за много месяцев до того, как органы прокуратуры начали уголовное преследование в отношении нее.
Позже в среду экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш сообщила, что депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский готов внести за Богатыреву залог в 6 млн гривен.
Богатыреву задержали 27 августа в киевском аэропорту Жуляны. Бывшего министра подозревают в махинациях с бюджетными средствами в особо крупном размере, в том числе при закупках лекарств и изделий медицинского назначения. По данным СМИ, Богатырева находилась за пределами Украины почти пять лет.