Прокуратура потребовала смертной казни для стрелка из синагоги в Питтсбурге

Прокуратура США потребовала приговорить американца Роберта Боуэрса к смертной казни за убийство 11 человек в синагоге в американском Питтсбурге (штат Пенсильвания) в 2018 году, сообщает NBC в понедельник, 26 августа.

По информации телеканала, в материалах дела указано, что обвинение будет настаивать на избрании наказания в виде смертной казни.

46-летний Боуэрс открыл огонь во время службы в синагоге Tree of Life 27 октября 2018-го. В результате стрельбы погибло 11 человек. Еще шестеро, в том числе четверо полицейских, получили ранения и травмы. Сам Боуэрс был ранен.

Мужчине предъявили обвинения в уголовных преступлениях и преступлении на почве религиозной нетерпимости.