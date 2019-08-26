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Неизвестные открыли стрельбу по прохожим в шведском городе Мальме

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Фото: Global Look Press/Tommy Holl/Ibl Bildbyr
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В шведском городе Мальме неизвестные открыли стрельбу по прохожим на улице. Троих пострадавших госпитализировали. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщил представитель местной полиции Калле Перссон.

«Мы полагаем, что по-крайней мере один человек был ранен в результате выстрелов, больше мы пока ничего сказать не можем. Мы продолжаем опрашивать свидетелей», — цитирует его телеканал SVT Nyheter.

Служба экстренной помощи SOS Alarm подтвердила информацию о трех пострадавших.

Огонь открыли на людной улице возле пляжа. Очевидцы видели раненых женщину и ребенка. Сначала они лежали на земле, а затем их увезла машина скорой помощи, сообщает телеканал «360». По словам свидетеле произошедшего, прозвучало около десяти выстрелов, которые были совершены предположительно из разного оружия. Также один свидетель увидел одетого в черное человека, бегущего по улице. Он снял его на видео. В руке у подозреваемого в стрельбе был предмет, напоминающий пистолет.

Пока от полиции не поступало официального подтверждения произошедшего. Улица перекрыта правоохранительными органами. Обстоятельства произошедшего выясняются.

23 августа в Германии неизвестный велосипедист застрелил мужчину в берлинском центральном районе Моабит. Пострадавший скончался от выстрела в голову.

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