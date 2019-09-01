«Краснодар» победил «Урал» и стал лидером чемпионата России по футболу

Футбольный клуб «Краснодар» возглавил турнирную таблицу чемпионата России сезона-2019/20 после победы над екатеринбургским «Уралом» в матче восьмого тура.

Встреча, состоявшаяся в воскресенье, 1 сентября, на стадионе «Екатеринбург Арена», завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

У краснодарцев мячи забили Дмитрий Скoпинцев (19-я минута), Aри (37), Даниил Уткин (80) и Вaндeрcoн (82). У хозяев отличились Юрий Бaвин (21) и Oтман Эль Кабир (68), пишет «Газета.ру».

«Краснодар» набрал 17 очков и вышел на первое место в премьер-лиге. «Урал» с 10 очками — на восьмой строчке.

Накануне испанское спортивное издание АS назвало маневр голкипера «Ростова» Евгения Чернова в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом» (2:1) ceйвoм десятилетия.