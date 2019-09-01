Спасение защитника «Ростова» назвали сейвом десятилетия в Испании
Испанское спортивное издание AS назвало спасение защитника «Ростова» Евгения Чернова в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом» (2:1) сейвом десятилетия.
В компенсированное ко второму тайму встречи время 26-летний игрок желто-синих отразил два удара, причем один из них в прыжке спиной, когда ворота гостей были практически пустыми.
«Мы стали свидетелями лучших оборонительных действий последнего десятилетия: 90-я минута, и он совершил это чудо», — говорится на сайте издания.
После победы «Ростов» возглавил турнирную таблицу чемпионата России. Команда набрала 17 очков. В следующем туре желто-синие примут «Ахмат», передает «Спорт-Экспресс».
«Просто ребята поблагодарили меня, а я их — за хорошую игру, — рассказал 25-летний футболист журналистам. — Лучший эпизод в карьере? Да что вы все о нем. Просто делаем свою работу».
«Ростов» в официальном Twitter после игры в шутку включил Чернова как вратаря в заявку клуба на сезон. «Исправили ошибку и внесли изменения в заявку на сезон», — говорится в сообщении.
В августе 2018 года португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду помешал самому себе забить гол в пустые ворота, находясь в метре от них. Инцидент произошел в матче против «Лацио».