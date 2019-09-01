Спасение защитника «Ростова» назвали сейвом десятилетия в Испании

Испанское спортивное издание AS назвало спасение защитника «Ростова» Евгения Чернова в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом» (2:1) сейвом десятилетия.

В компенсированное ко второму тайму встречи время 26-летний игрок желто-синих отразил два удара, причем один из них в прыжке спиной, когда ворота гостей были практически пустыми.

«Мы стали свидетелями лучших оборонительных действий последнего десятилетия: 90-я минута, и он совершил это чудо», — говорится на сайте издания.

FC Rostov's Evgeny Chernov with the remarkable last-ditch, goal-line defending in their win at Lokomotiv Moscow. The in-goal replay is a belter pic.twitter.com/rG6aafUEZ3 — James Dart (@James_Dart) August 31, 2019

После победы «Ростов» возглавил турнирную таблицу чемпионата России. Команда набрала 17 очков. В следующем туре желто-синие примут «Ахмат», передает «Спорт-Экспресс».

«Просто ребята поблагодарили меня, а я их — за хорошую игру, — рассказал 25-летний футболист журналистам. — Лучший эпизод в карьере? Да что вы все о нем. Просто делаем свою работу».

«Ростов» в официальном Twitter после игры в шутку включил Чернова как вратаря в заявку клуба на сезон. «Исправили ошибку и внесли изменения в заявку на сезон», — говорится в сообщении.

В августе 2018 года португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду помешал самому себе забить гол в пустые ворота, находясь в метре от них. Инцидент произошел в матче против «Лацио».