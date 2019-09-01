Робот «Федор» включил дрель и «помыл» руки на МКС

Робот «Федор» на Международной космической станции (МКС) под дистанционным управлением космонавта Александра Скворцова включил дрель и протер руки полотенцем.

В этот момент Скворцов находился в модуле «Звезда» и управлял роботом через экзоскелет, передает «РИА Новости» из Центра управления полетами (ЦУП).

Другой российский космонавт Алексей Овчинин находился рядом с «Федором» в модуле «Поиск» и контролировал его действия.

Сначала робот включил и выключил дрель, а затем передал инструмент Овчинину. После этого «Федор» протер руки полотенцем.

«Взяли полотенце правой рукой, передали в левую, выполнили имитацию протирки рук полотенцем и дальше передали из левой в правую руку, зафиксировали на платформе», — сказал Овчинин.

Ранее робот поработал с отверткой, ключами и состыковал электрические соединители, а также побеседовал с Овчининым.

29 августа на МКС начались испытания экзоскелета для «Федора», который необходим для того, чтобы робот мог работать в режиме копирования. Он напоминает маску и большие перчатки, которые надевает космонавт для управления андроидом.

28 августа командир российского отряда космонавтов Олег Кононенко заявил на пресс-конференции во время авиасалона МАКС-2019, что роботы никогда не смогут полностью заменить человека в космосе.

Робот «Федор» отправился к МКС 22 августа на ракете «Союз-2.1а» с космодрома Байконур. Корабль «Союз МС-14» должен был пристыковаться к МКС 24 августа, но стыковка была отменена из-за неисправности.

Утром 27 августа «Союз МС-14» с «Федором» со второй попытки успешно пристыковался к МКС. Кроме робота, космическое судно доставило на борт МКС около 670 кг сухих грузов.

«Федор» (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый российский человекообразный робот. Он разработан по заказу МЧС как робот-спасатель.