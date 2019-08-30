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Робот «Федор» побеседовал с космонавтом Овчининым на МКС

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Фото: ТАСС/Госкорпорация Роскосмос
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Робот «Федор» собрал электросоединители и побеседовал с космонавтом Алексеем Овчининым на Международной космической станции (МКС). Об этом в пятницу, 30 августа, говорится в Twitter робота.

Он сообщил, что помогал Овчинину в выборе необходимого инструмента при выполнении космонавтом технологических операций, а затем «мирно беседовал» с ним.

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«Потом в режиме копирования успешно собрал электросоединители, имитируя ремонт кабелей на внешнем борту станции», — говорится в сообщении.

Робот также рассказал, что Овчинину не удавалось включить его электропитание, и он предложил использовать молоток для этой цели, чем напугал «Федора».

«Пришлось произвести автозапуск во избежание возникновения дальнейших проблем в диалоге с Алексеем Николаевичем», — написал «Федор».

29 августа на МКС начались испытания экзоскелета для «Федора», который необходим для того, чтобы робот мог работать в режиме копирования. Он напоминает маску и большие перчатки, которые надевает космонавт для управления андроидом.

28 августа командир российского отряда космонавтов Олег Кононенко заявил на пресс-конференции во время авиасалона МАКС-2019, что роботы никогда не смогут полностью заменить человека в космосе.

Робот «Федор» отправился к МКС 22 августа на ракете «Союз-2.1а» с космодрома Байконур. Корабль «Союз МС-14» должен был пристыковаться к МКС 24 августа, но стыковка была отменена из-за неисправности.

Утром 27 августа «Союз МС-14» с «Федором» со второй попытки успешно пристыковался к МКС. Кроме робота, космическое судно доставило на борт МКС около 670 кг сухих грузов.

«Федор» (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый российский человекообразный робот. Он разработан по заказу МЧС как робот-спасатель.

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