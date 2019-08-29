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Робот «Федор» рассказал об испытаниях экзоскелета на МКС

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Фото: РИА Новости/Роскосмос
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На Международной космической станции (МКС) начались испытания экзоскелета для антропоморфного робота Федора. Об этом говорится в аккаунте робота в Twitter.

Экзоскелет необходим для того, чтобы робот мог работать в режиме копирования. Он напоминает маску и большие перчатки, которые надевает космонавт для управления андроидом.

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«Федор» также сообщил, что космонавт Александр Скворцов трижды заглядывал через шлюз агрегатного отсека в корабль «Союз МС-14», на котором робот прибыл на борт станции, и показывал «комбинацию кисти правой руки» (палец вверх).

Также андроид напомнил о состоявшемся во вторник, 27 августа, разговоре по телемосту президента России Владимира Путина с россиянами Александром Скворцовым и Алексеем Овчининым.

28 августа командир российского отряда космонавтов Олег Кононенко заявил на пресс-конференции во время авиасалона МАКС-2019, что роботы никогда не смогут полностью заменить человека в космосе.

Робот «Федор» отправился к МКС 22 августа на ракете «Союз-2.1а» с космодрома Байконур. После старта она вывела корабль «Союз МС-14» за пределы атмосферы. Отделение всех трех ступеней прошло штатно.

В 8:30 мск 24 августа корабль должен был пристыковаться к МКС, но стыковка была отменена из-за неисправности, когда «Союз» находился на расстоянии около 96 м от станции.

Утром 27 августа «Союз МС-14» с «Федором» со второй попытки успешно пристыковался к МКС. «Союз» в автоматическом режиме причалил к стыковочному узлу модуля «Звезда» российского сегмента МКС около 6:08 мск.

Кроме робота «Федора», космическое судно доставило на борт МКС около 670 кг сухих грузов, в том числе медицинское и научное оборудование, а также контейнеры с продуктами питания, средства личной гигиены для членов экипажа и другое.

«Федор» (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый российский человекообразный робот. Он разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО «Андроидная техника» по заказу МЧС как робот-спасатель.

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