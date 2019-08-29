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Липецких депутатов обязали убрать правки в закон о бизнес-омбудсмене

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Прокуратура Липецкой области заставила депутатов облсовета убрать самовольные правки из порядка назначения регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей. В надзорном ведомстве установили, что эти изменения привели к тому, что порядок назначения стал противоречить федеральным законам.

ИА «Абирег» уточняет, что депутаты с помощью правок пытались повторно выдвинуть кандидатуру Юрия Божко на должность регионального бизнес-омбудсмена, несмотря на возражения уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Он, в частности, указывал на несоответствие статьи о порядке назначения липецкого защитника прав бизнесменов федеральному законодательству и направил соответствующее письмо спикеру облсовета, Генпрокуратуру, прокуратуру федерального округа и в Минюст России. Титов перед этим отклонил кандидатуру Божко, поскольку у того отсутствовал предпринимательский опыт и опыт работы в области защиты прав предпринимателей.

В облсовете заявили о том, что повторно рекомендуют кандидатуру Божко, так как не согласны с аргументами Титова. Такая процедура предусмотрена областным законодательством. В нем сказано, что, если кандидатура снова не будет согласована без мотивированного отказа, Липецкий облсовет в праве самостоятельно принять решение о назначении кандидата на должность.

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