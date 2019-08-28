Прямой эфир

Школы в подтопленном Приангарье обещают открыть к новому учебному году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В районах Иркутской области, пострадавших от паводков, готовят к открытию школы и детские сады. Так, школы поселка Октябрьский в Чунском районе и поселка Соляная в Тайшетском районе начнут учебный год в срок с торжественной линейки. В образовательных учреждениях провели ремонт и устанавливают новое оборудование.

Ход восстановительных работ проинспектировал первый замгубернатора – председатель правительства Руслан Болотов. Как рассказал ему Алексей Поросных, гендиректор подрядной организации, которая работает на одном из поврежденных объектов, в здании отсыпали фундаменты и полностью перестелили полы, а сейчас укладывают плитку. Между кабинетами снесли поврежденные стены и построили новые. Осталось покрасить стены и установить двери.

В некоторых школах уже собирают парты и стулья, ожидается доставка оборудования для кабинетов физики, химии, а также географии. Ждут оборудование для столовой, пишет ИА IrkutskMedia.

Наводнение произошло в некоторых районах Иркутской области в конце июня. В регионе ввели режим ЧС. Общее число пострадавших - 45 тыс. человек. Есть погибшие. Предварительные причины паводка – проливные дожди, которые совпали с таянием снегов в горах Восточного Саяна. Наводнению присвоили статус ЧС федерального уровня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мутко заявил о созданных иркутскими властями трудностях с восстановлением жилья
На восстановление инфраструктуры Иркутской области направят еще 3 млрд рублей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019