Школы в подтопленном Приангарье обещают открыть к новому учебному году

В районах Иркутской области, пострадавших от паводков, готовят к открытию школы и детские сады. Так, школы поселка Октябрьский в Чунском районе и поселка Соляная в Тайшетском районе начнут учебный год в срок с торжественной линейки. В образовательных учреждениях провели ремонт и устанавливают новое оборудование.

Ход восстановительных работ проинспектировал первый замгубернатора – председатель правительства Руслан Болотов. Как рассказал ему Алексей Поросных, гендиректор подрядной организации, которая работает на одном из поврежденных объектов, в здании отсыпали фундаменты и полностью перестелили полы, а сейчас укладывают плитку. Между кабинетами снесли поврежденные стены и построили новые. Осталось покрасить стены и установить двери.

В некоторых школах уже собирают парты и стулья, ожидается доставка оборудования для кабинетов физики, химии, а также географии. Ждут оборудование для столовой, пишет ИА IrkutskMedia.

Наводнение произошло в некоторых районах Иркутской области в конце июня. В регионе ввели режим ЧС. Общее число пострадавших - 45 тыс. человек. Есть погибшие. Предварительные причины паводка – проливные дожди, которые совпали с таянием снегов в горах Восточного Саяна. Наводнению присвоили статус ЧС федерального уровня.