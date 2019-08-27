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Путин рассказал о значимости чемпионата WorldSkills

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Президент России Владимир Путин посетил церемонию закрытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills.

Российский лидер назвал общей ответственностью всех стран — участниц движения WorldSkills сохранение и использование наследия прошедшего в Казани чемпионата, передает ТАСС.

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Путин отметил, что Россия открыта к совместной работе с другими странами по созданию доступной модели подготовки кадров, которая будет соответствовать вызовам наступающей технологической эпохи.

По его словам, важно, «чтобы каждый человек, независимо от возраста и здоровья, мог реализовать все свои способности, выбирать собственный путь обучения и развития, приобретать востребованные навыки в течение всей своей жизни».

Президент указал, что к WorldSkills в России присоединились уже полмиллиона граждан. Кроме того, продолжил Путин, движение стало «важнейшим элементом передовой системы профессионального образования» в РФ.

В заключение глава России поздравил победителей, призеров и всех участников первенства в Казани, отметив, что они показали блестящую технику и навыки «на уровне виртуозного искусства».

WorldSkills проходил в Казани с 22 по 27 августа. В нем принимали участие порядка 1,6 тыс. молодых профессионалов почти из 70 стран.

Жюри определит лучших в 56 компетенциях: от кирпичной кладки до архитектурной обработки камня. Новые категории — «Водные технологии» и «Администрирование отеля».

Сборная России завоевала 14 золотых, четыре серебряные, четыре бронзовые медали и 25 медальонов за профессионализм, обеспечив себе второе место в медальном зачете.

Первое место заняла сборная Китая, а третье — команда Южной Кореи.

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