Путин прибыл в Казань на закрытие чемпионата WorldSkills

Президент России Владимир Путин прибыл в Казань, где посетит церемонию закрытия чемпионата WorldSkills.

В аэропорту имени Габдуллы Тукая его встречал глава Татарстана Рустам Минниханов, передает «РИА Новости».

Ожидается, что глава государства проведет несколько рабочих встреч, в том числе с президентом WorldSkills Саймоном Бартли.

В столицу Татарстана Путин прибыл из Саратова, где ознакомился с работой аэропорта «Гагарин».

До этого он провел переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском.

WorldSkills проходил в Казани с 22 по 27 августа. В нем принимали участие порядка 1,6 тыс. молодых профессионалов почти из 70 стран.

Жюри определит лучших в 56 компетенциях: от кирпичной кладки до архитектурной обработки камня. Новые категории — «Водные технологии» и «Администрирование отеля».