Прямой эфир

Путин прибыл в Казань на закрытие чемпионата WorldSkills

0
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин прибыл в Казань, где посетит церемонию закрытия чемпионата WorldSkills.

«Мы и можем, и умеем»: от сборной России ждут успехов на WorldSkills
Дмитрий Медведев дал старт чемпионату рабочих профессий

В аэропорту имени Габдуллы Тукая его встречал глава Татарстана Рустам Минниханов, передает «РИА Новости».

Ожидается, что глава государства проведет несколько рабочих встреч, в том числе с президентом WorldSkills Саймоном Бартли.

В столицу Татарстана Путин прибыл из Саратова, где ознакомился с работой аэропорта «Гагарин».

До этого он провел переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском.

WorldSkills проходил в Казани с 22 по 27 августа. В нем принимали участие порядка 1,6 тыс. молодых профессионалов почти из 70 стран.

Жюри определит лучших в 56 компетенциях: от кирпичной кладки до архитектурной обработки камня. Новые категории — «Водные технологии» и «Администрирование отеля».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эрдоган поинтересовался у Путина возможностью покупки Су-57
На WorldSkills прошла деловая программа

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019