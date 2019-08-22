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«Мы и можем, и умеем»: от сборной России ждут успехов на WorldSkills

Дмитрий Медведев дал старт чемпионату рабочих профессий
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Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
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От российской сборной ожидают побед на предстоящем чемпионате рабочих профессий WorldSkills, который стартовал в Казани. С соответствующим напутствием обратился к участникам соревнований глава правительства Дмитрий Медведев. По его словам, результаты, показанные прошлыми сборными, оказались вдохновляющими.

WorldSkills International — международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки. Мировой чемпионат WorldSkills является крупнейшим соревнованием профессионального мастерства. Россия вступила в движение в 2012 году.

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— Результаты, которые были показаны вашими предшественниками, оказались абсолютно вдохновляющими. Оказывается, мы и можем, и умеем, — отметил Дмитрий Медведев в своем выступлении перед членами российской сборной. — Но всё, что будет происходить в ближайшие дни, всё остальное — сегодня мы дадим старт всем соревнованиям — будет зависеть от вас. И хотя вы все молодые люди — ребята, девушки, вы будете представлять нашу очень большую страну. Мы, естественно, за вас будем болеть. Поэтому я вам желаю успеха, удачи, максимальной концентрации. И в то же время желаю преодолеть то, что всегда является врагом любого достижения, и на этих соревнованиях тоже: волнение. Какое-то волнение, может быть, и неплохо, но только до того момента, как вы начнете свою работу.

В сборную России вошли 14 девушек и 49 юношей в возрасте от 18 до 25 лет из самых регионов страны: от Архангельска до Москвы, от Краснодара до Оренбурга.

Соревнования пройдут по 56 компетенциям, которые объединены в шесть тематических блоков: строительная сфера, информационные и коммуникационные технологии, промышленное производство, обслуживание гражданского транспорта, сфера услуг, творчество и дизайн.

Чемпионат WorldSkills Kazan 2019 станет также площадкой для соревнований юниоров WorldSkills Juniors. С 22 по 27 августа в «Казань Экспо» будут состязаться конкурсанты в возрасте от 14 до 16 лет по 13 компетенциям: «Графический дизайн», «Веб-дизайн и разработка», «Сетевое и системное администрирование», «Электромонтаж», «Промышленная автоматика», «Сантехника и отопление», «Ресторанный сервис», «Промышленная робототехника», «Мобильная робототехника», «Полимеханика и автоматизация», «Эксплуатация беспилотных летательных аппаратов», «Парикмахерское искусство», а также «Малярные и декоративные работы».

Одновременно с основным чемпионатом пройдут соревнования Future Skills по 25 малораспространенным, но перспективным компетенциям, которые еще не стандартизированы. В них примут участие более 100 российских и свыше 50 иностранных конкурсантов из 16 стран и регионов.

Председатель правительства принял участие в официальном открытии чемпионата, которое прошло на стадионе «Казань Арена». Члены российской команды сфотографировались с Дмитрием Медведевым и подарили ему значок члена сборной.

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