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У «Тавриды» и «Территории смыслов» нашелся конкурент

Платформа «Россия — страна возможностей» может стать еще одной молодежной площадкой страны
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Фото: РИА Новости/Игорь Руссак
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Проекты платформы «Россия — страна возможностей» (РСВ) могут стать ежегодными. Об этом «Известиям» рассказали два собеседника в оргструктуре одноименного форума, который с 12 по 16 марта пройдет на ВДНХ. Станет ли традиционным сам форум, собеседники сказать затруднились. Федеральный чиновник пояснил «Известиям», что этот вопрос пока не обсуждается, нужно смотреть на результат. Эксперты отмечают, что если форум будет проходить на постоянной основе, он сможет стать аналогом «Тавриды» и «Территории смыслов» — пока главных молодежных площадок страны.

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Платформа молодежных кадровых проектов РСВ была анонсирована на Всемирном международном фестивале молодежи и студентов – 2017 в Сочи в октябре прошлого года. Тогда председатель оргкомитета РСВ и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко представил первые восемь проектов в линейке платформы. Позже их число расширилось до 13. По замыслу организаторов, они должны обеспечить инструменты самореализации и кадровые лифты для молодых людей во всех сферах.

Форум, который пройдет в Москве с 12 по 16 марта, может посетить президент России Владимир Путин, писали ранее «Известия».

Участники платформы ожидают, что отчетные мероприятия форума будут проходить регулярно, рассказали «Известиям» три собеседника в оргкомитете. По их мнению, он с высокой вероятностью может стать аналогом молодежных площадок «Таврида» и «Территория смыслов на Клязьме». 

Федеральный чиновник пояснил «Известиям», что перспектива сделать форум «Россия — страна возможностей» регулярным не исключена, однако нужно дождаться его первых итогов: мероприятие впервые пройдет в этом году. 

— Этот вопрос сейчас не обсуждается, однако конкурсы, представленные в рамках платформы РСВ, станут регулярными, — подчеркнул он.

В пресс-службе Роспатриотцентра «Известиям» заявили, что РСВ «имеет потенциал стать главной форумной площадкой страны».

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Пока основное финансирование платформы обеспечивает правительство. В феврале кабмин выпустил распоряжение, согласно которому Минэкономразвития направило на финансирование проектов платформы 1,5 млрд рублей. 1 млрд рублей выделяется союзу «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) на реализацию проекта «Билет в будущее», 350 млн рублей — проекту «Лидеры России», еще 150 млн — Всероссийскому молодежному конкурсу «Мой первый бизнес».

Ряд проектов платформы РСВ финансируются через структуры Росмолодежи, ОНФ, правительства РФ и РАНХиГС. Руководители Роспатриотцентра и Росмолодежи Ксения Разуваева и Александра Бугаева входят в оргкомитет форума РСВ, собеседники «Известий» не исключают, что организационная и финансовая нагрузка по проведению мероприятия может лечь на Росмолодежь. Вместе с Роспатриотцентром агентство уже выступает организатором «Тавриды» и «Территории смыслов на Клязьме».

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачёв считает, что организаторы стремятся сделать форум регулярным и систематичным. По мнению эксперта, в новом политическом цикле может быть актуальным вопрос кадрового обновления в госинститутах. А форум РСВ станет частью формирования нового поколения управленцев, считает Калачёв.  

Политолог Андрей Колядин отметил, что РСВ нацелен на решение сегодняшних проблем молодежи, а именно — вопроса самореализации молодых людей. Однако успешность мероприятия, как подчеркнул в беседе с «Известиями» эксперт, будет зависеть от того, насколько интересные для молодежи возможности предложит форум.

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