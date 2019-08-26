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На WorldSkills прошла деловая программа

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В рамках чемпиона WorldSkills прошла деловая программа.

На площадке собрались представители 80 стран-участниц турнира, которые представили свои проекты инвесторам.

По словам заместителя гендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Владислава Даванкова, проектов в этом году очень много и именно на таких мероприятиях можно найти способы для их реализации.

«WorldSkills является одним из ярких проектов платформы АНО «Россия — страна возможностей» и точки соприкосновения такие, что мы помогаем дальше участникам, которые здесь побеждают в том, чтобы их карьерный рост продолжался и дальше», — отметил он.

Чемпионат WorldSkills продлится до 27 августа.

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