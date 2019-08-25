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Медведев поздравил режиссера Соловьева с 75-летием

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил режиссера Сергея Соловьева с 75-летием. Телеграмма главы кабмина опубликована в воскресенье, 25 августа, на сайте правительства РФ.

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«Ваши фильмы по праву входят в число лучших отечественных кинолент», — подчеркнул российский премьер, отметив оригинальные режиссерские решения Соловьева и блестящую игру актеров в его фильмах.

«Для многих молодых артистов и музыкантов работа с Вами стала самым важным событием в их творческой судьбе», — продолжил Медведев. По его мнению, преподавательская деятельность Соловьева заслуживает особого уважения.

Российский премьер напомнил, что несколько поколений российских актеров и режиссеров с гордостью причисляют себя к числу учеников режиссера.

Сергей Соловьев снял картины «Сто дней после детства», «Спасатель», «Асса», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Нежный возраст» и многие другие.

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