Медведев поздравил режиссера Соловьева с 75-летием

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил режиссера Сергея Соловьева с 75-летием. Телеграмма главы кабмина опубликована в воскресенье, 25 августа, на сайте правительства РФ.

«Ваши фильмы по праву входят в число лучших отечественных кинолент», — подчеркнул российский премьер, отметив оригинальные режиссерские решения Соловьева и блестящую игру актеров в его фильмах.

«Для многих молодых артистов и музыкантов работа с Вами стала самым важным событием в их творческой судьбе», — продолжил Медведев. По его мнению, преподавательская деятельность Соловьева заслуживает особого уважения.

Российский премьер напомнил, что несколько поколений российских актеров и режиссеров с гордостью причисляют себя к числу учеников режиссера.

Сергей Соловьев снял картины «Сто дней после детства», «Спасатель», «Асса», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Нежный возраст» и многие другие.