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Шойгу прокомментировал миссию российских миротворцев в Приднестровье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Россия никогда не ставила и не собирается ставить под вопрос прекращение миротворчества в Приднестровье. Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с главой непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадимом Красносельским.

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Шойгу отметил, что российские миротворцы успешно справляются с серьезной и важной миссией, возложенной на них в данном регионе, и поддерживают мир и стабильность, пишет 24 августа ТАСС.

Красносельский в ответ поблагодарил Россию и подчеркнул, что не видит альтернативы миротворческой операции.

С 1992 года в Приднестровье находятся российские миротворцы. Их ввели в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением об урегулировании конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова. Помимо основной миссии миротворцы охраняют склады с боеприпасами.

2 августа президент Молдавии Игорь Додон выразил надежду на то, что встречи лидеров России и США повлияют на решение приднестровского конфликта.

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