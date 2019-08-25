Шойгу прокомментировал миссию российских миротворцев в Приднестровье

Россия никогда не ставила и не собирается ставить под вопрос прекращение миротворчества в Приднестровье. Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с главой непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадимом Красносельским.

Шойгу отметил, что российские миротворцы успешно справляются с серьезной и важной миссией, возложенной на них в данном регионе, и поддерживают мир и стабильность, пишет 24 августа ТАСС.

Красносельский в ответ поблагодарил Россию и подчеркнул, что не видит альтернативы миротворческой операции.

С 1992 года в Приднестровье находятся российские миротворцы. Их ввели в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением об урегулировании конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова. Помимо основной миссии миротворцы охраняют склады с боеприпасами.

2 августа президент Молдавии Игорь Додон выразил надежду на то, что встречи лидеров России и США повлияют на решение приднестровского конфликта.