Не время для выхода

Изменение формата и мандата российской миротворческой миссии в Приднестровье возможно только после урегулирования конфликта. Об этом «Известиям» заявил президент Молдавии Игорь Додон. По его мнению, прежде чем поднимать подобные вопросы, Кишинев и Тирасполь должны сесть за стол переговоров, разрешить социально-экономические разногласия и приступить к политическому треку. Попытки же нынешнего правительства настоять на выводе миротворческого контингента из ПМР — не более чем пиар-акция, уверен молдавский лидер.

Резолюцию, призывающую вывести российских миротворцев из Приднестровья, Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла 22 июня. За документ, подготовленный Молдавией в соавторстве с Грузией, Канадой, Латвией, Литвой, Румынией, Украиной и Эстонией, проголосовали 64 государства. Против выступили 15, а 83 воздержались. В МИД ПМР заявили, что подобные решения не могут приниматься без участия Тирасполя, а в российском внешнеполитическом ведомстве резолюцию назвали одиозной и опасной.

Президент Молдавии Игорь Додон, выступивший с критикой инициативы правительства, пояснил «Известиям», что вопрос вывода миротворческого контингента может быть рассмотрен только после политического урегулирования приднестровского конфликта. А до тех пор, по его мнению, российские «голубые каски» должны оставаться на Днестре.

— Вопрос об изменении формата миротворческой миссии, а также — уйдут или нет российские военные, которые охраняют там склады, связан только с политическим урегулированием. Это означает, что прежде всего мы должны садиться за стол переговоров — Левый берег и Правый берег. Сейчас наблюдается существенный прогресс в решении проблем (социально-экономических. — «Известия»). Однако в данном вопросе очень важно политическое урегулирование. А для этого необходимо нормальное промолдавское большинство в правительстве и парламенте. Пока этого нет. Но надеемся, после парламентских выборов оно у нас будет, — заявил «Известиям» Игорь Додон.

Инициатива же выйти на ГА ООН с предложением поддержать идею вывода российских миротворцев из ПМР — не более чем пиар-акция правящей в Молдавии партии в преддверии парламентских выборов. По мнению президента страны, эти действия не имеют ничего общего со сворачиванием миротворческой операции.

— Это делается сугубо для того, чтобы получить дополнительные очки и рейтинги на прозападном электоральном поле перед парламентскими выборами, которые состоятся через несколько месяцев. По реакции тех же инициаторов здесь (в Молдавии. — «Известия») я вижу, что даже они прекрасно понимают: практических шагов в этом направлении не будет, — сказал молдавский лидер. — К этому надо относиться спокойно, как ко внутриполитической борьбе в Молдове. Правительству и парламенту осталось несколько месяцев — потом будет другое правительство и парламент.

Благодаря российским миротворцам в Приднестровье сохраняется мир и стабильность, считает заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. Эффективное присутствие в регионе «голубых касок» из России, по его мнению, должно стать сигналом для международного сообщества: пришло время вводить подобный контингент в Донбассе. Таким образом и там можно было бы спасти сотни жизней, заявил «Известиям» депутат.

— Резолюция о выводе российских миротворцев, которые обеспечивают мир и стабильность в Приднестровье, — очередная информационная атака на РФ. Все предыдущие фейковые инфоповоды провалились, нужно было сделать новый вброс. Ясно одно: если мы уберем миротворцев, тут же возобновятся притязания Румынии, активизируются молдавские националисты. Другими словами, наш контингент показал, что он необходим региону — там сейчас нет угрозы насилия, — подчеркнул Виктор Водолацкий.

Миротворцы из России были введены в ПМР в соответствии с подписанным Молдавией документом «О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова» от 21 июля 1992 года. Тогда боевые действия удалось остановить, и сегодня российские «голубые каски» вместе с молдавскими и приднестровскими коллегами поддерживают мир в регионе, а также охраняют военные склады, на которых размещено более 20 тыс. т боеприпасов, свозившихся туда после вывода войск СССР из стран Европы.