Прямой эфир

Не время для выхода

Президент Молдавии считает пока невозможным сворачивание миротворческой миссии в Приднестровье
0
Фото: Getty Images/Sander de Wilde
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Изменение формата и мандата российской миротворческой миссии в Приднестровье возможно только после урегулирования конфликта. Об этом «Известиям» заявил президент Молдавии Игорь Додон. По его мнению, прежде чем поднимать подобные вопросы, Кишинев и Тирасполь должны сесть за стол переговоров, разрешить социально-экономические разногласия и приступить к политическому треку. Попытки же нынешнего правительства настоять на выводе миротворческого контингента из ПМР — не более чем пиар-акция, уверен молдавский лидер.

Резолюцию, призывающую вывести российских миротворцев из Приднестровья, Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла 22 июня. За документ, подготовленный Молдавией в соавторстве с Грузией, Канадой, Латвией, Литвой, Румынией, Украиной и Эстонией, проголосовали 64 государства. Против выступили 15, а 83 воздержались. В МИД ПМР заявили, что подобные решения не могут приниматься без участия Тирасполя, а в российском внешнеполитическом ведомстве резолюцию назвали одиозной и опасной.

Президент Молдавии Игорь Додон, выступивший с критикой инициативы правительства, пояснил «Известиям», что вопрос вывода миротворческого контингента может быть рассмотрен только после политического урегулирования приднестровского конфликта. А до тех пор, по его мнению, российские «голубые каски» должны оставаться на Днестре.

— Вопрос об изменении формата миротворческой миссии, а также — уйдут или нет российские военные, которые охраняют там склады, связан только с политическим урегулированием. Это означает, что прежде всего мы должны садиться за стол переговоров — Левый берег и Правый берег. Сейчас наблюдается существенный прогресс в решении проблем (социально-экономических. — «Известия»). Однако в данном вопросе очень важно политическое урегулирование. А для этого необходимо нормальное промолдавское большинство в правительстве и парламенте. Пока этого нет. Но надеемся, после парламентских выборов оно у нас будет, — заявил «Известиям» Игорь Додон.

Инициатива же выйти на ГА ООН с предложением поддержать идею вывода российских миротворцев из ПМР — не более чем пиар-акция правящей в Молдавии партии в преддверии парламентских выборов. По мнению президента страны, эти действия не имеют ничего общего со сворачиванием миротворческой операции.

— Это делается сугубо для того, чтобы получить дополнительные очки и рейтинги на прозападном электоральном поле перед парламентскими выборами, которые состоятся через несколько месяцев. По реакции тех же инициаторов здесь (в Молдавии. — «Известия») я вижу, что даже они прекрасно понимают: практических шагов в этом направлении не будет, — сказал молдавский лидер. — К этому надо относиться спокойно, как ко внутриполитической борьбе в Молдове. Правительству и парламенту осталось несколько месяцев — потом будет другое правительство и парламент.

Благодаря российским миротворцам в Приднестровье сохраняется мир и стабильность, считает заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. Эффективное присутствие в регионе «голубых касок» из России, по его мнению, должно стать сигналом для международного сообщества: пришло время вводить подобный контингент в Донбассе. Таким образом и там можно было бы спасти сотни жизней, заявил «Известиям» депутат.

— Резолюция о выводе российских миротворцев, которые обеспечивают мир и стабильность в Приднестровье, — очередная информационная атака на РФ. Все предыдущие фейковые инфоповоды провалились, нужно было сделать новый вброс. Ясно одно: если мы уберем миротворцев, тут же возобновятся притязания Румынии, активизируются молдавские националисты. Другими словами, наш контингент показал, что он необходим региону — там сейчас нет угрозы насилия, — подчеркнул Виктор Водолацкий.

Миротворцы из России были введены в ПМР в соответствии с подписанным Молдавией документом «О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова» от 21 июля 1992 года. Тогда боевые действия удалось остановить, и сегодня российские «голубые каски» вместе с молдавскими и приднестровскими коллегами поддерживают мир в регионе, а также охраняют военные склады, на которых размещено более 20 тыс. т боеприпасов, свозившихся туда после вывода войск СССР из стран Европы.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017