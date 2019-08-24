Самолет A321 уберут с подмосковного поля в течение дня

Самолет «Уральских авиалиний» Аirbus A321, совершивший экстренную посадку в Подмосковье, уберут с поля до конца дня 24 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление технического представителя авиакомпании Бориса Боркина.

«Сегодня закончим демонтаж и вывезем все части самолета, завтра уберем с поля оставшийся мусор. Очистку поля от остатков самолета завершат в воскресенье. При этом хочу подчеркнуть: ни один из компонентов самолета более эксплуатироваться не будет», — рассказал он и отметил, что на время следствия все части воздушного судна будут храниться в специальном ангаре, после чего их утилизируют.

По его словам, во время слива топлива при демонтаже возникли трудности — на борту лайнера было 15 т горючего. Боркин пояснил, что топливо вывозили по 3-4 т за раз, разбавляя его водой для облегчения, в процессе чего небольшое количество горючего попало на поле.

Накануне стало известно, что эксперты МАК завершили изучение «черных ящиков» 22 августа.

Ранее в августе СМИ уже публиковали предварительные результаты работы МАК с «черными ящиками», а также расшифровку переговоров диспетчеров аэропорта с экипажем. Из обеих записей следует, что диспетчеры предупреждали пилотов о птицах над летным полем.

Самолет Airbus A321 с 226 пассажирами вылетел из московского аэропорта Жуковский в Симферополь утром 15 августа. На взлете в двигатели лайнера попали птицы, из-за чего один мотор отказал, а второй работал с сильными неполадками. Экипаж принял решение об экстренной посадке и посадил лайнер на кукурузное поле в Раменском районе Подмосковья. Благодаря профессионализму пилотов жертв удалось избежать.

16 августа президент России Владимир Путин объявил о присвоении командиру экипажа Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину званий Героев России. Остальные члены экипажа награждены орденами Мужества.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.