СМИ раскрыли результаты расшифровки самописцев севшего в поле A321

Источник «Интерфакс» в Межгосударственном авиационном комитете (МАК) рассказал о результатах предварительной расшифровки бортовых самописцев самолета «Уральских авиалиний» А321, совершившего аварийную посадку на кукурузное поле.

«Перед взлетом диспетчер аэропорта предупреждал экипаж о возможном нахождении птиц в воздухе. Как показали предварительные расшифровки бортовых самописцев, столкновение со стаей произошло при отрыве от взлетной полосы», — заявил собеседник агентства 23 августа.

Источник добавил, что после столкновения с птицами лайнер провел в воздухе полторы минуты.

Эксперты МАК завершили изучение «черных ящиков» накануне.

Ранее в августе СМИ уже публиковали предварительные результаты работы МАК с «черными ящиками», а также расшифровку переговоров диспетчеров аэропорта с экипажем. Из обеих записей следует, что диспетчеры предупреждали пилотов о птицах над летным полем.

Самолет Airbus A321 с 226 пассажирами вылетел из московского аэропорта Жуковский в Симферополь утром 15 августа. На взлете в двигатели лайнера попали птицы, из-за чего один мотор отказал, а второй работал с сильными неполадками. Экипаж принял решение об экстренной посадке и посадил лайнер на кукурузное поле в Раменском районе Подмосковья. Благодаря профессионализму пилотов жертв удалось избежать.

16 августа президент России Владимир Путин объявил о присвоении командиру экипажа Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину званий Героев России. Остальные члены экипажа награждены орденами Мужества.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов и также начал изучать данные бортовых самописцев.