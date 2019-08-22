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СК начал анализ данных бортовых самописцев аварийно севшего A321

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Следователи начали анализ данных изъятых бортовых самописцев авиалайнера А321, совершившего аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье. Об этом в четверг, 22 августа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

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«Полученная информация будет исследована и сопоставлена с видеозаписями очевидцев, аудиопереговорами пилотов, показаниями пассажиров и членов экипажа, а также с другими полученными в ходе первоначальных следственных действий материалами для восстановления полной и объективной картины», — указано в сообщении.

Ранее 22 августа специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) завершили работу с бортовыми самописцами А321.

Утром 15 августа самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетел из московского аэропорта Жуковский в Симферополь. На взлете в двигатели лайнера попали птицы, из-за чего один мотор отказал, а второй работал с сильными неполадками. Командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин приняли решение об экстренной посадке.

Лайнер сел на кукурузное поле в Раменском районе Подмосковья, на борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, пишет «Газета.ру». Благодаря профессионализму пилотов пожара удалось избежать. Никто не погиб, за медпомощью обратились 76 человек.

16 августа президент России Владимир Путин объявил о присвоении Юсупову и Мурзину званий Героев России. Остальной экипаж награжден орденами Мужества.

СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, МАК сформировал комиссию по расследованию.

17 августа СМИ сообщили о работе МАК с «черными ящиками» и опубликовали расшифровку переговоров диспетчеров аэропорта с экипажем. Из обеих записей следует, что диспетчеры предупреждали пилотов о полетах птиц над летным полем.

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