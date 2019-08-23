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Экипаж аварийно севшего в поле A321 поздравил россиян с Днем флага

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Экипаж самолета «Уральских авиалиний» А321 поздравил россиян с Днем государственного флага.

Члены команды рассказали, какие ассоциации вызывает у них триколор. По словам бортпроводника Дмитрия Гончаренко, День российского флага — это еще один повод вспомнить о мужестве россиян. Стюардесса Алия Слякаева со своей стороны отметила, что флаг России является для нее символом гордости.

«Флаг Российской Федерации для меня ассоциируется с праздником. Когда дети на 9 Мая бегают с флажками, когда спортсмены выигрывают на Олимпийских играх», — поделилась бортпроводница Надежда Вершинина.

Старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий назвал триколор символом будущего.

«Я считаю, что флаг России — это что-то такое родное и патриотичное для каждого гражданина нашей страны. Я уверен, каждый считает для себя большой честью выступать под этим флагом», — заключил командир самолета Дамир Юсупов.

День российского флага был официально учрежден в 1994 году, ежегодно он отмечается 22 августа.

Самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетел из московского аэропорта Жуковский в Симферополь утром 15 августа. На взлете в двигатели лайнера попали птицы, из-за чего экипажу пришлось принять решение об экстренной посадке. Лайнер приземлился на кукурузное поле в Раменском районе Подмосковья, благодаря профессионализму пилотов жертв удалось избежать.

16 августа президент России Владимир Путин объявил о присвоении Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину званий Героев России. Остальной экипаж награжден орденами Мужества.

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