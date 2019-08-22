Фадеев официально запретил Наргиз исполнять его песни

Певица Наргиз Закирова заявила, что музыкальный продюсер Максим Фадеев официально запретил ей исполнять его песни. Об этом артистка рассказала в четверг, 22 августа, в беседе с журналом «Стархит».

«Песни «Ты моя нежность», «Вдвоем» и другие, входящие в альбом «Шум сердца» и написанные Максом Фадеевым, не будут исполняться в этой программе, так как и от лейбла, и от Макса я получила официальный запрет. Будут звучать абсолютно новые произведения, созданные мной и моими коллегами», — отметила Закирова.

Она также добавила, что готовит для зрителей сюрприз, в связи с чем живет «в режиме нон-стоп».

8 августа Наргиз Закирова написала в своем Instagram, что продюсерский центр Фадеева MALFA направил ей официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом. По словам артистки, из-за этого ее августовский тур сорвался.

«Со слов организатора воронежского концерта, MALFA заставила ее снять видео прибывающего на перрон поезда, из которого я якобы не вышла… Попахивает девяностыми», — написала исполнительница.

По мнению Наргиз, со стороны лейбла началась травля и «перекрывание кислорода». Она также добавила, что о подобном исходе ее не раз предупреждали знакомые и она «теряет дар речи от подлости» продюсерского центра.

В свою очередь, представители MALFA утверждают, что такая ситуация произошла потому, что певица не выходила на связь с лейблом

Сам Фадеев после расторжения контракта с певицей написал в своем Instagram пост с намеком, что самый быстрый способ привести себя в порядок — это, в частности, «снять с шеи обнаглевших людей».