Юрист Закировой раскрыл подробности ее конфликта с Фадеевым

Бахмар Исмаилов, юрист певицы Наргиз Закировой, подробнее рассказал о конфликте между артисткой и продюсерским центром Максима Фадеев MALFA, из-за которого был отменен ряд ее концертов.

По словам юриста, певица заключила контракт с MALFA в 2014 году и за это время стала успешной артисткой. За прошедшие пять лет она записала большое число хитов и дала свыше тысячи концертов, добавил он.

«В этом году планировался ее международный тур, который должен был начаться в августе и пройти в России, Израиле, Латвии и других городах», — рассказал Исмаилов журналистам РЕН ТВ в пятницу, 9 августа.

Как утверждает защитник певицы, за две недели до старта тура, 16 июля, Закирова получила уведомление от продюсерского центра о намерении расторгнуть с ней контракт и запрет на исполнение всех песен, которые были созданы за это время — то есть более 23 хитов.

«Мы обратились в продюсерский центр для разъяснений, но до сегодняшнего дня мы не смогли достучаться до Максима Фадеева. Он не выходит на связь», — пояснил Исмаилов.

Он отметил, что ассистенты продюсера до последнего момента утверждали, что будут пересматривать договор лишь после завершения тура. По словам юриста, Фадеев также не выполнял ряд требований, касающихся райдера артистки.

«Я допускаю, что у Наргиз с Максимом могли произойти творческие разногласия, но то, что Максим злоупотребил своим правом ограничивать ее творческую деятельность, мы не ожидали», — предположил представитель звезды.

В завершение он добавил, что сейчас Закирова находится в Москве и хочет дать интервью, однако пока, согласно контракту с лейблом, не может этого сделать без согласования с Фадеевым.

Днем ранее Наргиз Закирова написала в своем Instagram, что продюсерский центр Фадеева MALFA направил ей официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом. По словам артистки, из-за этого ее августовский тур находится под угрозой срыва.

В свою очередь, представители MALFA, утверждают, что подобная ситуация произошла потому, что певица не выходила на связь с лейблом, отмечает «Газета.ру».

На заявление Закировой по поводу отмены концертов также ответил сам Фадеев. В своем Instagram он написал пост с намеком, что самый быстрый способ привести себя в порядок — это, в частности, «снять с шеи обнаглевших людей».