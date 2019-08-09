Промоутер назвал причину разрыва Фадеева и Закировой

Промоутер Сергей Лавров назвал вероятные причины конфликта между продюсером Максимом Фадеевым и певицей Наргиз Закировой, которые привели к расторжению контракта между ними и отмене концертов артистки.

Он рассказал, что помог ей с организацией более ста концертов, а также шоу в «Крокус Сити Холле» в Москве. При этом Лавров отметил, что всегда боялся, что певица не выйдет на сцену или сорвет выступление. По мнению промоутера, она «живет в каком-то параллельном мире» и всегда была оторвана от реальности.

«Всё дело в том, что артистка трезвой не выходила на сцену. Она брала бутылку виски и так весь концерт за нее и держалась», — сказал он в интервью сайту kp.ru.

Лавров утверждает, что Закирова напивалась так, что «порой не могла даже говорить, не то что петь». Кроме того, она иногда закатывала скандал на ровном месте, выдвигала нелепые запросы и курила в неположенном месте.

Как отметил промоутер, Фадеев также часто не мог связаться с певицей, поскольку она просто не брала трубку и пропадала.

«Так что их разрыв меня не удивил. Максим, видимо, устал от выходок артистки», — подытожил Лавров.

Днем ранее Наргиз Закирова написала в своем Instagram, что продюсерский центр Фадеева MALFA направил ей официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом. По словам артистки, из-за этого ее августовский тур находится под угрозой срыва.

В свою очередь, представители MALFA, утверждают, что подобная ситуация произошла потому, что певица не выходила на связь с лейблом, отмечает «Газета.ру».

На заявление Закировой по поводу отмены концертов также ответил сам Фадеев. В своем Instagram он написал пост с намеком, что самый быстрый способ привести себя в порядок — это, в частности, «снять с шеи обнаглевших людей».