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Фадеев ответил на претензии Закировой из-за отмены концертов

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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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Российский продюсер Максим Фадеев после того, как певица Наргиз Закирова рассказала в соцсетях о конфликте с ним, написал в своем Instagram пост с намеком.

«Самый быстрый способ привести себя в порядок: 1) Снять с ушей лапшу... 2) С души — камень... 3) С шеи — обнаглевших людей. Все!» — сказано в записи, опубликованной в четверг, 8 августа.

Как утверждает продюсер, он испытал этот метод на себе.

Ранее в этот же день Наргиз Закирова написала в своем Instagram, что продюсерский центр Фадеева MALFA направил ей официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом. По словам артистки, из-за этого ее августовский тур под угрозой срыва.

Исполнительница добавила, что это не первый подобный случай — в мае по похожим причинам сорвался ее американский тур.

В свою очередь, представители MALFA, утверждают, что подобная ситуация произошла потому, что певица не выходила на связь с лейблом, отмечает «Газета.ру».

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