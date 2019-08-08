Фадеев расторг контракт с певицей Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом. Из-за этого были отменены ближайшие концерты исполнительницы.

«Для меня и моей команды это стало новостью, так как мы собирались выехать (в концертный тур. — Ред.) сегодня вечером», — написала певица в Instagram.

По словам Наргиз, об отмене всех выступлений она узнала от организаторов концертов в Воронеже и в Ростове-на-Дону. Она отметила, что планировала петь для своих поклонников, несмотря на полученное 16 июля уведомления о расторжении контракта с лейблом MALFA и запрете на использование музыкальных произведений Максима Фадеева.

«Получается, что мой августовский тур и по остальным городам — Юрмала, Красногорск, Чайковский — также находится под угрозой срыва», — отметила Наргиз.

Исполнительница добавила, что это не первый подобный случай — в мае по похожим причинам сорвался ее американский тур.

Максим Фадеев пока никак не прокомментировал эту информацию.

21 марта Фадеев был признан композитором года в области популярной музыки по версии международной премии BraVo.