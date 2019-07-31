Украинскую певицу обокрали в московском кафе

Украинскую певицу Марию Россинскую обокрали в одном из московских кафе. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказал источник в правоохранительных органах столицы.

Инцидент произошел в одном из кафе на Тверской улице. В полицию обратилась 28-летняя украинка. Она рассказала, что оставила на полу заведения без присмотра икону стоимостью 5 тыс. рублей, а когда вернулась за ней, на месте ее не оказалось.

Факт происшествия подтвердили в пресс-службе столичного ГУ МВД России. Возбуждено уголовное дело о краже. Мария Россинская — украинская исполнительница, участница многих телевизионных шоу.

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