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Украинскую певицу обокрали в московском кафе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Украинскую певицу Марию Россинскую обокрали в одном из московских кафе. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказал источник в правоохранительных органах столицы.

Инцидент произошел в одном из кафе на Тверской улице. В полицию обратилась 28-летняя украинка. Она рассказала, что оставила на полу заведения без присмотра икону стоимостью 5 тыс. рублей, а когда вернулась за ней, на месте ее не оказалось.

Факт происшествия подтвердили в пресс-службе столичного ГУ МВД России. Возбуждено уголовное дело о краже. Мария Россинская — украинская исполнительница, участница многих телевизионных шоу.

Ранее 31 июля сообщалось, что разработчики системы защиты от магазинных краж BIT назвали самые похищаемые товары в российских магазинах.

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