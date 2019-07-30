В Риме задержали обокравшего россиянку колумбийского трансвестита

Полицейские в Риме задержали накрашенного и переодетого в женщину уличного вора, который обокрал российскую туристку. Об этом во вторник, 30 июля, сообщает пресс-служба полиции итальянской столицы.

Отмечается, что внимание стражей порядка во время патрулирование привлекла одетая в черный костюм для бега женщина, которая внимательно наблюдала за группами туристов на улице Виа-Дель-Тритоне.

В какой-то момент она приблизилась к русской туристке и сорвала с ее шеи золотую цепочку. После этого предполагаемая похитительница была задержана.

Вором оказался 31-летний колумбиец, уже «знакомый силам правопорядка по аналогичным преступлениям». На территории Италии он находился без документов и не имел постоянного места жительства.

Украденную цепочку россиянке вернули в отделении полиции.

В сентябре прошлого года сообщалось, что семью российских туристов ограбили во Франции на сумму около €1 млн. Неизвестные похитили три чемодана с драгоценностями и люксовой одеждой.