Соратница Атамбаева стала подозреваемой в организации беспорядков

Генпрокуратура Киргизии обвинила депутата парламента страны и одну из главных соратниц бывшего президента Алмазбека Атамбаева Ирину Карамушкину в организации массовых беспорядков во время попытки задержания экс-главы государства. Об этом сама Карамушкина написала в Facebook в четверг, 22 августа.

«Меня из свидетеля генеральный прокурор перевел в подозреваемую по статье 244 «Организация массовых беспорядков», якобы я раздавала деньги и специально готовила народ, чтоб они избили сотрудников (спецназа. — Ред.) и давала команды, тем самым нарушила присягу депутата», — заявила она.

Как сообщает агентство 24.kg, генпрокуратура вручила депутату уведомление о том, что она подозревается «в захвате заложников при задержании бывшего президента».

Атамбаев проходит в качестве обвиняемого по ряду уголовных дел. В их числе преступления, связанные с коррупцией, махинации, незаконные сделки с землей, применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, организация массовых беспорядков, убийства, покушения на убийство, подготовка госпереворота.

Атамбаев не признает себя виновным и отказывается сотрудничать со следствием. По совокупности обвинений ему грозит пожизненный срок.

Операция по задержанию Атамбаева началась 7 августа. Силовики пришли в его резиденцию под Бишкеком, но встретили ожесточенное сопротивление. В результате штурма пострадали 52 человека, один из силовиков погиб. Позднее бывший глава государства сдался после продолжительных переговоров, его арестовали 9 августа.